Новини Одеси та Одеської області

На Одещині знайшли спалене тіло без голови

На Одещині знайшли спалене тіло без голови

Обгоріле і понівечене тіло було виявлено ввечері, 20 жовтня, в лісопосадці на території Балтської громади.

Як повідомили в поліції Одеської області, зараз на місці події працюють слідчі, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія, кінологи, оперативники та інші фахівці.

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У телеграм-каналах повідомляють, що обезголовлене і спалене тіло жінки знайшов чоловік, який збирав гриби.

Для встановлення причин смерті тіло вже направлено на експертизу.

За цим фактом розпочато провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.

Як повідомляло «Одеське життя», увечері 18 жовтня у передмісті Одеси застрелили бізнесмена Геннадія Бейбутяна. Він очолював формування, яке спільно з поліцією патрулює місто і спільно з ТЦК проводить рейди на вулицях та інших громадських місцях.

 

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