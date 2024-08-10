На дорогах Одеси загинула жінка та травмувався підліток на самокаті

За повідомленням обласного управління поліції, перша автопригода сталася увечері п’ятниці, 9 серпня, на Миколаївській дорозі.

Поліцейські заздалегідь встановили, що 23-річний водій автомобіля Toyota Corolla здійснив наїзд на жінку, коли вона переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

В результаті потерпіла загинула, її особистість встановлюється. Водія авто перевірять на утримання алкоголю в організмі.

А сьогодні вдень, на таїрова, а саме на проспекті Академіка Глушка, 12-річний підліток на самокаті перетинав проїжджу частину та потрапив під колеса автомобіля Volkswagen під керуванням 37-річного місцевого жителя.

Підлітка доправили до лікарні з політравмою.

Обставини події встановлюються.

Раніше в Одесі 21-літній хлопець на мотоциклі влетів влетів у рухомі автомобілі і загинув. Його пасажира госпіталізували непритомним.