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На дорогах Одеси загинула жінка та травмувався підліток на самокаті

На дорогах Одеси загинула жінка та травмувався підліток на самокаті

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, що трапилися в Одесі 9 та 10 серпня 2024 року. В одному з них загинула жінка-пішохід, а в іншій постраждав підліток.

За повідомленням обласного управління поліції, перша автопригода сталася увечері п’ятниці, 9 серпня, на Миколаївській дорозі.

Поліцейські заздалегідь встановили, що 23-річний водій автомобіля Toyota Corolla здійснив наїзд на жінку, коли вона переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

В результаті потерпіла загинула, її особистість встановлюється. Водія авто перевірять на утримання алкоголю в організмі.

А сьогодні вдень, на таїрова, а саме на проспекті Академіка Глушка, 12-річний підліток на самокаті перетинав проїжджу частину та потрапив під колеса автомобіля Volkswagen під керуванням 37-річного місцевого жителя.

Підлітка доправили до лікарні з політравмою.

Обставини події встановлюються.

Раніше в Одесі 21-літній хлопець на мотоциклі влетів влетів у рухомі автомобілі і загинув. Його пасажира госпіталізували непритомним.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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