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У центрі Одеси розбився молодий мотоцикліст: його пасажир у важкому стані

У центрі Одеси розбився молодий мотоцикліст: його пасажир у важкому стані

В Одесі 21-річний хлопець на мотоциклі влетів у рухомі автомобілі та загинув. Його пасажира госпіталізували без свідомості.

Трагічна аварія сталася вчора, 4 серпня, близько 21 години на перехресті вулиць Канатної та Малої Арнаутської.

Як розповіли в поліції Одеської області, що водій мотоцикла, який рухався з боку вулиці Малої Арнаутської, проїхавши на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з двома автомобілями “Honda” і “Volkswagen”, які на той час їхали на зелене світло з боку вулиці Канатної назустріч один одному.

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У соцмережах публікують моторошні фото з місця аварії:

дтп на перехресті Малої Арнаутської та Канатної

Медики, які прибули на місце ДТП, намагалися врятувати мотоцикліста, але, на жаль, від отриманих травм він помер. 18-річного пасажира мотоцикла госпіталізували непритомного з різними травмами, зокрема черепно-мозковою, та переломами кісток тазу і нижніх кінцівок.

Жінки, які були за кермом “Honda” та “Volkswagen” не постраждали. Обох водійок перевірили на стан сп’яніння, вони були тверезі.

Одеські слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

 

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