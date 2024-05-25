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В Одесі вантажівка наїхала на жінку і відірвала їй ногу

В Одесі вантажівка наїхала на жінку і відірвала їй ногу

Сьогодні вранці, у суботу, 25 травня 2924 року, в Хаджибейському районі Одеси сталася ДТП за участю вантажівки, в якій серйозно постраждала жінка похилого віку.

За інформацією управління Нацполіції на Одещині, автопригода сталася сьогодні приблизно о 10 годині ранку на вулиці Грушевського.

Попередньо поліцейські встановили, що 64-річний водій вантажівки «DAF» наїхав на 65-річну місцеву мешканку, коли вона переходила дорогу.

«Збили жінку на Пестеля, біля ЖК «Одеські Традиції», багато крові на дорозі», – повідомили в соцмережах очевидці аварії.

В Одесі збили жінку

Постраждалу доправили до лікарні попередньо із політравмою. Водночас місцеві Телеграм-канали пишуть, що внаслідок наїзду постраждала втратила одну ногу.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Водія вантажівки перевірять на стан сп’яніння.

Раніше на трасі Одеса – Рені вантажівка задавила жінку на велосипеді.

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