В Одесі вантажівка наїхала на жінку і відірвала їй ногу

Сьогодні вранці, у суботу, 25 травня 2924 року, в Хаджибейському районі Одеси сталася ДТП за участю вантажівки, в якій серйозно постраждала жінка похилого віку.
За інформацією управління Нацполіції на Одещині, автопригода сталася сьогодні приблизно о 10 годині ранку на вулиці Грушевського.
Попередньо поліцейські встановили, що 64-річний водій вантажівки «DAF» наїхав на 65-річну місцеву мешканку, коли вона переходила дорогу.
«Збили жінку на Пестеля, біля ЖК «Одеські Традиції», багато крові на дорозі», – повідомили в соцмережах очевидці аварії.
Постраждалу доправили до лікарні попередньо із політравмою. Водночас місцеві Телеграм-канали пишуть, що внаслідок наїзду постраждала втратила одну ногу.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Водія вантажівки перевірять на стан сп’яніння.
Раніше на трасі Одеса – Рені вантажівка задавила жінку на велосипеді.