На депутатів Одещини склали адміністративні протоколи: причини

Про це повідомляється на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

У повідомленні йдеться, що з метою усунення та недопущення надалі порушення законодавства про державну мову та її застосування в діяльності органів місцевого самоврядування було складено 6 протоколів. Попередження отримали:

голова Білгород-Дністровської районної ради – застосування недержавної мови під час засідання президії Білгород-Дністровської районної ради;

депутат Болградської міської ради – застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Болградської міської ради;

Болградський міський голова – застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Болградської міської ради;

два депутати Одеської міської ради – застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Одеської міської ради;

депутат Овідіопольської селищної ради – застосування недержавної мови під час засідання постійної комісії з питань бюджету Овідіопольської селищної ради.

Також склали три адміністративні протоколи про порушення мовного закону щодо:

Кодимського міського голови – застосування недержавної мови під час звернення до громадськості;

двох депутатів Одеської міської ради – застосовування недержавної мови під час публічного звіту перед виборцями; застосування недержавної мови під час сесії Одеської міської ради тощо.

Окрім вищевказаних випадків, 20 грудня розпочали заходи державного контролю щодо депутата Южненської міської ради через застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Южненської міської ради.

Також мовний омбудсмен зауважив, що вебсайти та вебсторінки в соціальних мережах (Telegram-канали, Youtube-канали, Facebook-сторінки) органів державної влади та органів місцевого самоврядування мають бути державною мовою.

В умовах воєнного стану депутати Одещини продовжують порушувати норми мовного Закону. Курси, розмовні клуби, книгарні, підтримка обдарованої молоді та вчителів, боротьба з дезінформацією та протидія ворожим наративам, а також контроль за дотриманням мовного закону є, на жаль, не всюди. Коли ж відбудеться деколонізація інформаційного простору, а депутати нарешті заговорять українською?, –

запитав Тарас Кремінь.

Також за його даними, по всій території України діє понад 500 безоплатних мовних курсів. В Одеській області є лише 19 локацій, де можна безплатно вивчати українську мову. А в Одесі – лише кілька, що дуже мало для міста-мільйонника, в якому проживає велика кількість переселенців та іноземних громадян.

Довідка.

За результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення мовного законодавства можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 грн. Якщо порушення вчинено вперше, а штраф за повторне протягом року порушення – від 8500 до 11900 грн.