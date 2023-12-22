Новорічні свята в Одесі: чи скасовуватимуть комендантську годину

На Одещині продовжує діяти комендантська година. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на підсумковій прес-конференції заявив, що в новорічну ніч цей захід залишиться чинним через загрозу провокацій.

Нагадаємо, з 1 березня 2023 року комендантська година на території Одеси та Одеської області діє з 00.00 до 05.00 ранку. У зазначений годинник на вулицях та інших громадських місцях забороняється перебування людей без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Ще одне важливе нагадування зробили у мерії: використання та продаж піротехнічних засобів залишається суворо забороненим, незалежно від їхнього класу.

Ця заборона діє під час воєнного стану або до видання окремого розпорядження.

Коли виникає бажання яскраво та голосно святкувати, слід пам’ятати про те, що поряд можуть бути люди похилого віку, діти, хворі, переселенці та військові. Для них гучні вибухи салютів, петард тощо асоціюються з загрозою, обстрілами, звуками вибухів і можуть мати тяжкі наслідки фізичного та психологічного характеру, особливо з огляду на частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст. Будьте відповідальні, особливо зараз!!!, – зазначили у міськраді.

За незаконний продаж, а також незаконне поводження з піротехнічними виробами передбачено відповідальність згідно зі статтями 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу з можливою конфіскацією піротехніки, а Кримінального кодексу України – від штрафу до позбавлення волі.

Читайте також: В Одесі затримали фаната салютів, який запустив феєрверк на Котовського (відео)