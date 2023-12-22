На депутатов Одесщины составили административные протоколы: причины

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

В сообщении говорится, что с целью устранения и недопущения дальнейшего нарушения законодательства о государственном языке и его применения в деятельности органов местного самоуправления было составлено 6 протоколов. Предупреждения получили:

председатель Белгород-Днестровского районного совета – применение негосударственного языка во время заседания президиума Белгород-Днестровского районного совета;

депутат Болградского городского совета – применение негосударственного языка во время пленарного заседания сессии Болградского городского совета;

Болградский городской голова – применение негосударственного языка во время пленарного заседания сессии Болградского городского совета;

два депутата Одесского городского совета – применение негосударственного языка во время пленарного заседания сессии Одесского городского совета;

депутат Овидиопольского поссовета — применение негосударственного языка во время заседания постоянной комиссии по вопросам бюджета Овидиопольского поссовета.

Также составили три административных протокола о нарушении языкового закона относительно:

Кодымского городского головы — применение негосударственного языка при обращении к общественности;

двое депутаты Одесского городского совета — применение негосударственного языка во время публичного отчета перед избирателями; применение негосударственного языка во время сессии Одесского городского совета.

Кроме вышеуказанных случаев, 20 декабря начали меры государственного контроля в отношении депутата Южного городского совета из-за применения негосударственного языка во время пленарного заседания сессии Южного городского совета.

Также языковой омбудсмен отметил, что веб-сайты и веб-страницы в социальных сетях (Telegram-каналы, Youtube-каналы, Facebook-страницы) органов государственной власти и органов местного самоуправления должны быть на государственном языке.

В условиях военного положения депутаты Одесской области продолжают нарушать нормы языкового Закона. Курсы, разговорные клубы, книжные магазины, поддержка одаренной молодежи и учителей, борьба с дезинформацией и противодействие враждебным нарративам, а также контроль за соблюдением языкового закона, к сожалению, не повсюду. Когда же состоится деколонизация информационного пространства, а депутаты наконец-то заговорят на украинском?, —

спросил Тарас Кремень.

Также по его данным, по всей территории Украины действует более 500 бесплатных языковых курсов. В Одесской области только 19 локаций, где можно бесплатно изучать украинский язык. А в Одессе — всего несколько, что очень мало для города-миллионника, в котором проживает большое количество переселенцев и иностранных граждан.

Справка.

По результатам составленного протокола об административном правонарушении языкового законодательства возможно решение о взыскании в виде предупреждения или штрафа от 3400 до 8500 грн. Если нарушение совершено впервые, а штраф за повторное за год нарушение – от 8500 до 11900 грн.