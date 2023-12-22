Новости Одессы и Одесской области

На депутатов Одесщины составили административные протоколы: причины

На депутатов Одесщины составили административные протоколы: причины

От жителей Одесской области языковому омбудсмену поступают жалобы на местных депутатов, поскольку нарушают языковое законодательство во время исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

В сообщении говорится, что с целью устранения и недопущения дальнейшего нарушения законодательства о государственном языке и его применения в деятельности органов местного самоуправления было составлено 6 протоколов. Предупреждения получили:

  • председатель Белгород-Днестровского районного совета – применение негосударственного языка во время заседания президиума Белгород-Днестровского районного совета;
  • депутат Болградского городского совета – применение негосударственного языка во время пленарного заседания сессии Болградского городского совета;
  • Болградский городской голова – применение негосударственного языка во время пленарного заседания сессии Болградского городского совета;
  • два депутата Одесского городского совета – применение негосударственного языка во время пленарного заседания сессии Одесского городского совета;
  • депутат Овидиопольского поссовета — применение негосударственного языка во время заседания постоянной комиссии по вопросам бюджета Овидиопольского поссовета.

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Также составили три административных протокола о нарушении языкового закона относительно:

  • Кодымского городского головы — применение негосударственного языка при обращении к общественности;
  • двое депутаты Одесского городского совета — применение негосударственного языка во время публичного отчета перед избирателями; применение негосударственного языка во время сессии Одесского городского совета.

Кроме вышеуказанных случаев, 20 декабря начали меры государственного контроля в отношении депутата Южного городского совета из-за применения негосударственного языка во время пленарного заседания сессии Южного городского совета.

Также языковой омбудсмен отметил, что веб-сайты и веб-страницы в социальных сетях (Telegram-каналы, Youtube-каналы, Facebook-страницы) органов государственной власти и органов местного самоуправления должны быть на государственном языке.

В условиях военного положения депутаты Одесской области продолжают нарушать нормы языкового Закона. Курсы, разговорные клубы, книжные магазины, поддержка одаренной молодежи и учителей, борьба с дезинформацией и противодействие враждебным нарративам, а также контроль за соблюдением языкового закона, к сожалению, не повсюду. Когда же состоится деколонизация информационного пространства, а депутаты наконец-то заговорят на украинском?, —

спросил Тарас Кремень.

Также по его данным, по всей территории Украины действует более 500 бесплатных языковых курсов. В Одесской области только 19 локаций, где можно бесплатно изучать украинский язык. А в Одессе — всего несколько, что очень мало для города-миллионника, в котором проживает большое количество переселенцев и иностранных граждан.

Справка.

По результатам составленного протокола об административном правонарушении языкового законодательства возможно решение о взыскании в виде предупреждения или штрафа от 3400 до 8500 грн. Если нарушение совершено впервые, а штраф за повторное за год нарушение – от 8500 до 11900 грн.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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