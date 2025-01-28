Про це повідомляє прес-служба мерії міста.
Кількісну перевагу минулого тижня з мінімальною різницею отримали новонароджені хлопчики – на світ з’явилися 52 маленькі одесити та 51 юна одеситка.
Найбільшу кількість пологів за минулий тиждень прийняли медики Центру перинатальної допомоги міської клінічної лікарні №10 (пологовий будинок №7), де побачили світ 36 немовлят.
Життя триває!
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