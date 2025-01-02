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Скільки дітей народилося в Одесі у перший день 2025 року та хто був першим

Скільки дітей народилося в Одесі у перший день 2025 року та хто був першим

В Одесі перша дитина 2025 року народилася у новорічну ніч. Дівчинка, на ім’я Софія з’явилася на світ лише за кілька хвилин після початку нового року. Про це повідомляє міська рада.

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1 січня 2025 року о 00:08 у пологовому будинку Одеси народилася перша дитина нового року. Нею стала дівчинка, яку назвали Софією. Її мама, Вікторія, почувається добре, як і сама новонароджена.

Родину привітав міський голова Геннадій Труханов, передавши найкращі побажання. Відомо, що батько дівчинки, який зараз перебуває на фронті, не зміг бути присутнім через виконання військових обов’язків.

За даними міської ради, у перший день 2025 року в Одесі народилося десятеро дітей. Серед них рівна кількість хлопчиків і дівчаток — по п’ять малюків. Для порівняння, минулого року першою дитиною також стала дівчинка, яку назвали Мирославою.

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