Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Количественное преимущество на прошлой неделе с минимальной разницей получили новорожденные мальчики – на свет появились 52 маленьких одессита и 51 юная одесситка.
Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддом №7), где увидели свет 36 младенцев.
Жизнь продолжается!
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