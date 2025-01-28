Роддом, новорожденный
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Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Количественное преимущество на прошлой неделе с минимальной разницей получили новорожденные мальчики – на свет появились 52 маленьких одессита и 51 юная одесситка.

Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддом №7), где увидели свет 36 младенцев.

Жизнь продолжается!

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