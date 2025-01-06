Одеська область: медики в машині швидкої реанімували новонародженого з богатирською вагою

Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Бригада №804 Роздільнянської станції екстреної медичної допомоги, прибувши на виклик до жінки, яка ось-ось мала народити, ухвалили рішення про її екстрену госпіталізацію.

Медики заздалегідь підготували автомобіль для позалікарняних пологів, тож коли малюк вирішив з’явитися на світ посеред дороги в лікарню, вони мали під руками все необхідне.

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За кілька хвилин народився хлопчик із вагою 4200, але одразу не закричав. Довелося проводити реанімаційні заходи просто в кареті швидкої. Після стабілізації стану мами та малюка їх доправили до Роздільнянської ЦРЛ і передали до рук фахівців.

«Наші медики – професіонали своєї справи. Але в питанні благополуччя пологів часто має значення спеціалізоване обладнання, своєчасне переливання крові, хірургічне втручання тощо. Не наражайте себе та своїх малюків на небезпеку та звертайтеся до медзакладів завчасно, відповідно до встановленої дати пологів”, – наголошують у Центрі.