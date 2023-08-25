Магнітні бурі: чи штормитиме 25 серпня

Сьогодні, 25 серпня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. За прогнозами вчених, у найближчі два дні на Землю обрушиться магнітна буря силою чотири бали за дев’ятибальною шкалою.

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

У Центрі прогнозування космічної погоди (США) також повідомляють, що до кінця робочого тижня рівень геомагнітної активності зберігатиметься в межах одного-трьох балів за дев’ятибальною шкалою.

Однак ближче до вечора п’ятниці, 25 серпня, збурення магнітосфери різко підскочать з двох до чотирьох балів за геомагнітною шкалою, що вже розцінюється фахівцями як геомагнітна буря.

Стихія буде вирувати цілу добу, і рівень збурень не опускатиметься нижче чотирьох балів. Однак згідно з прогнозом експертів, уже ввечері у суботу, 26 серпня, рівень геомагнітної активності знову повернеться до двох балів.

Фахівці припускають, що магнітні бурі можуть спровокувати загострення хронічних захворювань та гострих станів здоров’я у метеочутливих людей. Їх може турбувати втома, слабкість, нездужання, «стрибки» артеріального тиску, порушення серцевого ритму та головний біль.

У дні магнітних бур рекомендують ретельно стежити за здоров’ям, не пропускати прийом призначених препаратів та контролювати артеріальний тиск. Також лікарі радять не зловживати смаженою їжею, відмовитися від куріння та алкоголю, пити більше води. Медики радять прогулянки на свіжому повітрі та правильний режим сну.