Мобілізація: повістки отримають навіть ті, хто за кордоном

Для цього не потрібно посилати команди центрів комплектування в інші країни, як і звертатися до закордонних правоохоронців.

Річ у тому, що всіх чоловіків віком від 18 до 60 років зобов’яжуть зареєструватись у спеціальному електронному кабінеті. І не важливо, де знаходиться українець – у себе на батьківщині чи в іншій країні.

Після реєстрації електронного кабінету та оновлення в ньому своїх облікових даних військовозобов’язаний може отримати повістку прямо туди. І географічне становище людини значення не має.

Також оновити облікові дані військовозобов’язані зможуть в українських посольствах та консульствах.

Ігнорувати електронну повістку не варто — настане відповідальність за ухилення. Навіть якщо військовозобов’язаний не повернеться на батьківщину, йому відмовлять у наданні консульських послуг та дій. Наприклад, у перевипуску закордонного паспорта.