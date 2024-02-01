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Мобілізація: повістки отримають навіть ті, хто за кордоном

Мобілізація: повістки отримають навіть ті, хто за кордоном

У новому проєкті закону про мобілізацію йдеться про те, як держава має намір вручати повістки тим українцям, хто зараз перебуває на території інших держав.

Для цього не потрібно посилати команди центрів комплектування в інші країни, як і звертатися до закордонних правоохоронців.

Річ у тому, що всіх чоловіків віком від 18 до 60 років зобов’яжуть зареєструватись у спеціальному електронному кабінеті. І не важливо, де знаходиться українець – у себе на батьківщині чи в іншій країні.

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Після реєстрації електронного кабінету та оновлення в ньому своїх облікових даних військовозобов’язаний може отримати повістку прямо туди. І географічне становище людини значення не має.

Також оновити облікові дані військовозобов’язані зможуть в українських посольствах та консульствах.

Ігнорувати електронну повістку не варто — настане відповідальність за ухилення. Навіть якщо військовозобов’язаний не повернеться на батьківщину, йому відмовлять у наданні консульських послуг та дій. Наприклад, у перевипуску закордонного паспорта.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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