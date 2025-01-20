От так зайдеш в якийсь дворик у тихому чи не дуже тихому центрі Одеси – і побачиш його. Зберігся! Хоча збереглось цих цистерн вже мало. Та й помилуватись тими, що збереглись, не так вже й легко: часи в нас такі – кодові замки та інші «таємниці». Якось зараз не дуже полюбляють гостей…

Скільки ж років цим цистернам, які свого часу з’явились у безводному місті для вгамування спраги одеситів?

У книзі одеського краєзнавця, геолога, дослідника, автора книг про Одесу Дмитра Жданова «Історія води в Одесі: від Кочубієва до дністровського водопроводу» читаємо:

«Перше письмове свідоцтво про будівництво в Одесі колекторних резервуарів для води – цистерн – з’являється 1827 року, коли було споруджено комплекс казарм. Конструкція одеських цистерн була такою: дощова вода по цегельних водостічних або гончарних трубах надходила в резервуар-відстійник, куди скидалися перші порції забрудненої води. Через фільтр із гравію та великого деревного вугілля вода надходила до другого – основного резервуара…».

Нагадаємо, одеські колодязі та цистерни, що дожили до наших днів, так і не стали, на жаль, культурною спадщиною міста на офіційному рівні… А історична доля цистерн складалась по-різному.

Як виглядають тепер деякі з одеських цистерн, що збереглись в історичних одеських двориках – дивіться в нашому репортажі:

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Фото авторки