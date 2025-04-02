За даними видання «Думская», вантажно-пасажирський пором «Вільнюс» уже встиг зробити кілька рейсів до Варни. Вийшовши з Чорноморська, судно кілька годин стоїть у Варні і вирушає у дводобовий рейс до кавказького узбережжя.

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Поромну переправу «Чорноморськ – Варна» було відкрито майже 47 років тому – 14 листопада 1978 року. Сьогодні потужності поромного терміналу дають змогу за рік перевантажувати до 4,5 млн тонн вантажів у вагонах, понад 400 тис. фур і 250 тис. автомобілів та іншої колісної техніки.

Один із найбільших у світі автомобільно-залізничних поромів «Вільнюс» (Vilnius) побудований у Німеччині 1987 року. Його довжина 191 м, ширина 28 м, валова місткість понад 22 тис. тонн, швидкість 14,5 вузлів.

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