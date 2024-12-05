Новини Одеси та Одеської області

Мешканець Одеської області зґвалтував і задушив 16-річну односельчанку – справа пішла до суду

Мешканець Одеської області зґвалтував і задушив 16-річну односельчанку – справа пішла до суду

Поліцейські відправили на лаву підсудних мешканця Білгород-Дністровського району Одеської області за вбивство та зґвалтування 16-річної дівчини.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, слідчі звинуватили 33-річного чоловіка за двома статтями Кримінального кодексу України і направили обвинувальний акт до суду.

Раніше «Одеське життя» писало з посиланням на інформацію правоохоронців про те, що у вересні цього року зникла мешканка одного із сіл Саратської громади – 16-річна Олена Пелін. Через деякий час її тіло зі слідами насильницької смерті знайшли у водоймі на околиці села, де мешкала дівчинка. Судово-медична експертиза показала, що її задушили.

На місці вбивства 16-ро дівчинки в Одеській області

Незабаром оперативники та слідчі встановили коло спілкування загиблої дівчинки, де і з ким вона проводила час, і вийшли на слід передбачуваного злочинця – ним виявився 33-річний односельець Олени, з яким вона спілкувалася незадовго до смерті.

Поліцейські з’ясували, що того дня чоловік пригостив дівчинку морозивом, а після почав до неї чіплятися. Але оскільки дівчинка пручалася, він почав її душити, а потім відтяг до ставка неподалік і зґвалтував, а щоб приховати сліди вбивства, кинув тіло у воду.

Підозрюваного затримали. Після проведення низки експертиз та зборів усіх доказів, слідчі висунули йому звинувачення у вбивстві та зґвалтуванні.

Наразі справа пішла до суду. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Чекати на вирок він буде під вартою.

Повідомляється, що звинувачення у суді підтримуватиме Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Ще новини Одеси на тему:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk