Мешканець Одеської області зґвалтував і задушив 16-річну односельчанку – справа пішла до суду

Як повідомили в обласному управлінні поліції, слідчі звинуватили 33-річного чоловіка за двома статтями Кримінального кодексу України і направили обвинувальний акт до суду.

Раніше «Одеське життя» писало з посиланням на інформацію правоохоронців про те, що у вересні цього року зникла мешканка одного із сіл Саратської громади – 16-річна Олена Пелін. Через деякий час її тіло зі слідами насильницької смерті знайшли у водоймі на околиці села, де мешкала дівчинка. Судово-медична експертиза показала, що її задушили.

Незабаром оперативники та слідчі встановили коло спілкування загиблої дівчинки, де і з ким вона проводила час, і вийшли на слід передбачуваного злочинця – ним виявився 33-річний односельець Олени, з яким вона спілкувалася незадовго до смерті.

Поліцейські з’ясували, що того дня чоловік пригостив дівчинку морозивом, а після почав до неї чіплятися. Але оскільки дівчинка пручалася, він почав її душити, а потім відтяг до ставка неподалік і зґвалтував, а щоб приховати сліди вбивства, кинув тіло у воду.

Підозрюваного затримали. Після проведення низки експертиз та зборів усіх доказів, слідчі висунули йому звинувачення у вбивстві та зґвалтуванні.

Наразі справа пішла до суду. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Чекати на вирок він буде під вартою.

Повідомляється, що звинувачення у суді підтримуватиме Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

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