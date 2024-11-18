Житель Одеської області відрубав голову 5-річній дівчинці (відео)

Моторошні подробиці повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що 41-річний чоловік усю ніч вживав алкогольні напої в будинку своєї співмешканки. А коли вранці прокинулася її 5-річна онука, він розлютився і сокирою відрубав дитині голову. Інші діти, які перебували в будинку, не постраждали.

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Усвідомивши, що накоїв, чоловік намагався накласти на себе руки, порізавши собі шию ножем. Зараз йому надають медичну допомогу.

У будинку, де сталася трагедія, поліцейські вилучили речові докази, зокрема сокиру та ніж.

Чоловіка затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

За даними місцевих пабліків, злочин скоїв військовий, який приїхав у відпустку.