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Пиляв дерева у національному парку: тепер загрожує в’язниця

Пиляв дерева у національному парку: тепер загрожує в’язниця

Житель Білгород-Дністровського району, якого спіймали у нацпарку «Тузловські лимани» з дровами в авто, постане перед судом. за незоконну порубку дерев. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

27-річного чоловіка затримали у січні цього року, коли він спиляв у національному парку дуб, клен і скумпію, не маючи на це дозволу.

тузловский лиманы вырубка деревьев

Правоохоронці вилучили в порушника автомобіль із причепом, деревину та бензопилу як докази. Згідно з висновками експертизи, сума завданих державі збитків перевищила 11 тисяч гривень.

тузловский лиманы вырубка деревьев

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України – незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу – та скерували справу до суду.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від 25 500 до 34 тис. гривень, або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що 69-річний мешканець Одеської області, з 2021 року, не маючи жодних дозвільних документів, використав майже дев’ять гектарів землі у межах водоохоронної зони озера Сасик у Білгород-Дністровському районі.

Фото: ГУНП в Одеській області

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