Невідомі на Одещині знищили річку, яка наповнювала Тузлівські лимани прісною водою (фото)

На Одещині через діяльність людей зникає річка Хаджидер. Вона живила прісною водою Тузлівські лимани й підтримувала життя природних екосистем у парку.
Про це повідомив еколог і природозахисник Іван Русєв.
За його словами Хаджидер (з тюркського — гірка річка) разом з річкою Алкалія була одним з основних джерел прісної води для Тузлівських лиманів. А також підтримувала життя природних екосистем та біорізноманіття в національному природному парку.
Як повідомив еколог, під час війни річка Хаджидер постраждала, коли невідома вітчизняна компанія засипала її річище біля Миколаївки-Новоросійської (Байрамча).
Це майже знищило річку. Проте була можливість проходу води під час повені й потужних дощів під міст, розказує Русєв.
Але зараз невідома компанія збудувала греблю висотою на 1,5 м від дна річища й встановила обмеження на прохід води по двох трубах.
Злочин і варварство на практиці, причому імовірно за державні кошти, –
заявив Іван Русєв.
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