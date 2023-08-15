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Невідомі на Одещині знищили річку, яка наповнювала Тузлівські лимани прісною водою (фото)

Невідомі на Одещині знищили річку, яка наповнювала Тузлівські лимани прісною водою (фото)

На Одещині через діяльність людей зникає річка Хаджидер. Вона живила прісною водою Тузлівські лимани й підтримувала життя природних екосистем у парку. 

Про це повідомив еколог і природозахисник Іван Русєв.

За його словами Хаджидер (з тюркського — гірка річка) разом з річкою Алкалія була одним з основних джерел прісної води для Тузлівських лиманів. А також підтримувала життя природних екосистем та біорізноманіття в національному природному парку.

Гребля на річці Хаджидер

Як повідомив еколог, під час війни річка Хаджидер постраждала, коли невідома вітчизняна компанія засипала її річище біля Миколаївки-Новоросійської (Байрамча).

Це майже знищило річку. Проте була можливість проходу води під час повені й потужних дощів під міст, розказує Русєв.

Гребля на річці Хаджидер

Але зараз невідома компанія збудувала греблю висотою на 1,5 м від дна річища й встановила обмеження на прохід води по двох трубах.

Злочин і варварство на практиці, причому імовірно за державні кошти, –

заявив Іван Русєв.

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