Невідомі на Одещині знищили річку, яка наповнювала Тузлівські лимани прісною водою (фото)

На Одещині через діяльність людей зникає річка Хаджидер. Вона живила прісною водою Тузлівські лимани й підтримувала життя природних екосистем у парку.

Про це повідомив еколог і природозахисник Іван Русєв.

За його словами Хаджидер (з тюркського — гірка річка) разом з річкою Алкалія була одним з основних джерел прісної води для Тузлівських лиманів. А також підтримувала життя природних екосистем та біорізноманіття в національному природному парку.

Як повідомив еколог, під час війни річка Хаджидер постраждала, коли невідома вітчизняна компанія засипала її річище біля Миколаївки-Новоросійської (Байрамча).

Це майже знищило річку. Проте була можливість проходу води під час повені й потужних дощів під міст, розказує Русєв.

Але зараз невідома компанія збудувала греблю висотою на 1,5 м від дна річища й встановила обмеження на прохід води по двох трубах.

Злочин і варварство на практиці, причому імовірно за державні кошти, –

заявив Іван Русєв.

Читайте також: