Жители Одесщины получают компенсацию за разрушенное войной жилье

Жители Одессы и Одесской области в рамках программы «єВідновленняе» получили более 30 миллионов гривен компенсации за поврежденное жилье в результате вражеских атак.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, право на выплаты имеют те граждане, жилье которых пострадало в результате ракетно-дроновых атак россиян и подлежит восстановлению.
Также глава Одесской ОВА рассказал, что всего в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесли почти 2,5 тыс. жилых объектов региона.
С начала действия программы «єВідновлення» предоставлена компенсация владельцам жилья:
- Одесской громады на сумму 9,7 млн грн;
- Таировской громады – 7,7 млн грн;
- Сергеевской громады – 4,9 млн грн;
- Черноморской городской громады – 4,4 млн грн;
- Каролино-Бугазской громады – 1,4 млн грн.
- Дачненской громады — 750 тыс. грн;
- Маяковской громады – 357 тыс. грн;
- Ренийской громады — 300 тыс. грн;
- Черноморской поселковой громады — 211 тыс. грн;
- Великодолинской громады — 183 тыс. грн;
- Нерубайской громады — 118 тыс. грн;
- Беляевской громады — 96 тыс. грн.
В Одессе за помощью на восстановление жилья обратилось 235 заявителей. Всего им уплатили почти 9,7 млн грн компенсации.
Чтобы получить компенсацию на восстановление поврежденного войной жилья, необходимо подать заявление в электронном приложении «Дія».
Напомним, в канун Нового года россияне обстреляли Одессу ракетами и дронами. В результате попаданий и падения обломков было повреждено несколько многоэтажек и трехэтажный дом разрушен до основания. А в многоэтажке в Пересыпском районе, где ракета разрушила крышу, люди во время дождя ловили воду ведрами в квартирах.