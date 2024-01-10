Жители Одесщины получают компенсацию за разрушенное войной жилье

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, право на выплаты имеют те граждане, жилье которых пострадало в результате ракетно-дроновых атак россиян и подлежит восстановлению.

Также глава Одесской ОВА рассказал, что всего в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесли почти 2,5 тыс. жилых объектов региона.

С начала действия программы «єВідновлення» предоставлена ​​компенсация владельцам жилья:

Одесской громады на сумму 9,7 млн ​​грн;

Таировской громады – 7,7 млн ​​грн;

Сергеевской громады – 4,9 млн грн;

Черноморской городской громады – 4,4 млн грн;

Каролино-Бугазской громады – 1,4 млн грн.

Дачненской громады — 750 тыс. грн;

Маяковской громады – 357 тыс. грн;

Ренийской громады — 300 тыс. грн;

Черноморской поселковой громады — 211 тыс. грн;

Великодолинской громады — 183 тыс. грн;

Нерубайской громады — 118 тыс. грн;

Беляевской громады — 96 тыс. грн.

В Одессе за помощью на восстановление жилья обратилось 235 заявителей. Всего им уплатили почти 9,7 млн ​​грн компенсации.

Чтобы получить компенсацию на восстановление поврежденного войной жилья, необходимо подать заявление в электронном приложении «Дія».

Напомним, в канун Нового года россияне обстреляли Одессу ракетами и дронами. В результате попаданий и падения обломков было повреждено несколько многоэтажек и трехэтажный дом разрушен до основания. А в многоэтажке в Пересыпском районе, где ракета разрушила крышу, люди во время дождя ловили воду ведрами в квартирах.