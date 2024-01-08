Воду черпають відрами: у багатоповерхівці на селищі Котовського зняли дах (фото, відео)

Про свою біду повідомили постраждалі мешканці багатоповерхівки на Академіка Заболотного, 54.

За словами людей, воду доводиться черпати відрами. Мешканці звертаються на гарячу лінію мерії, але реакції поки що немає.

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Про демонтаж даху в пошкодженій багатоповерхівці повідомила також міська влада 5 січня.

У Суворівській райадміністрації наголосили, що це – перший етап ремонту пошкодженого даху.

“Почалися ремонтні роботи пошкодженої багатоповерхівки після дронової атаки у Пересипському районі Одеси. Першим етапом розпочато роботи з демонтажу пошкоджених конструкцій покрівлі житлового будинку по вул. Академіка Заболотного, 54, де стався вибух. Крім зруйнованого даху, у будинку пошкоджено вентиляційний канал”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для демонтажу плит було залучено автокран вантажопідйомністю 35 тонн, самоскид та спецтехніка КУ рятувально-водолазна служба.

Як повідомляло “Одеське життя, у новорічну ніч російські терористи підступно атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок попадання уламків збитих дронів, виникли пожежі та руйнування в житлових будинках у різних районах міста.

Ракетна атака спричинила пошкодження багатоповерхових житлових будинків, школи, церкви, приватних споруд та інфраструктурних об’єктів.

На жаль, внаслідок тривалої потужної атаки, під час якої ворог застосував рекордну кількість ударних БПЛА, в Одесі загинули люди, у тому числі 15-річний підліток.