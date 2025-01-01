Мер Одеси в новорічному привітанні озвучив плани на 2025 рік (відео)

Геннадій Труханов зазначив, що незважаючи на всі виклики війни, в Одесі відновлюють зруйновані росіянами будинки та соціальні об’єкти. Триває ремонт ключових транспортних розв’язок.

2025 рік мер оголосив Роком безбар’єрності в Одесі. За підсумками якого, наші поранені захисники та інші люди з інвалідністю відчують якісні зміни у своєму житті в усіх сферах: від зручності інфраструктури до адекватного сприйняття суспільством.

– Окремий надважливий напрям – турбота про людей, які потребують особливої підтримки. Це наші захисники, які отримали поранення на фронті, маломобільні групи населення. Ми всі розуміємо – кількість таких людей зростатиме. І для них мають бути створені належні умови.

Ми почали з упорядкування системи надання послуг і створення потужної реабілітаційної бази. Наступний крок – створення повноцінного інклюзивного простору, де кожна людина почуватиметься комфортно, – розповів Геннадій Труханов.

Він подякував усім одеситам, хто своєю працею робив і продовжує робити наше місто кращим. І окремо – нашим Захисникам і Захисницям:

– Ви – ті, хто дав нам можливість зустріти новий рік на вільній землі. Ті, кому ми завдячуємо можливістю зібратися за святковим столом разом із родиною. Я бажаю, щоб ви якомога швидше могли обійняти своїх близьких. Щоб уже наступний Новий рік ви зустрічали вдома. А над усіма нами було мирне українське небо.