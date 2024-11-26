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Вікна одеських пам’ятників архітектури: як їх відновлюють після обстрілів (фото)

Вікна одеських пам’ятників архітектури: як їх відновлюють після обстрілів (фото)

Російські атаки нещадні ані до людей, ані до будівель. Чи то геній, чи шедевр архітектури. Від обстрілів постраждали будинки на вулиці Гоголя, Будинок учених, школа Столярського та Управління архітектури міськради. Ці будівлі – прикраса Одеси. Як вони виглядають зараз – у фоторепортажі “Одеського Життя”.

Деякі одеські пам’ятники архітектури відновлюють швидко, інші вже багато місяців стоять із вікнами, затягнутими чорною плівкою або забитими щитами.

Але й там, де поставили нові вікна, не все гладко. Про автентичність зараз ніхто не думає – вікна змінюють на банальний металопластик, який не відповідає ідеям архітекторів, які зводили ці шедеври архітектури. Такі вікна не доповнюють будівлі, не прикрашають їх, а просто забезпечують утримання тепла, захищають від вітру і опадів.

Почнемо з житлових будинків на вулиці Гоголя. Тут ремонт пройшов за принципом: у кого з мешканців є гроші, у того є і вікна. Грошей немає – ось тобі плівка і щит ДСП від мерії. А ось школу №43 на Гоголя повністю засклили, як і розташований неподалік муніципальний дитячий садок.

Будинок учених та управління архітектури – стоять забиті. Можемо припустити, що міська влада чекає на гроші на відновлення від ЮНЕСКО.

дом ученых

Будинок учених

дом ученых

Будинок учених

управление архитектуры1

Будівля Управління архітектури Одеської міськради

управление архитектуры1

Будівля Управління архітектури Одеської міськради

Вікна музичної школи Столярського, яка перебуває у віданні облради, теж наполовину заколочені. У плані турботи про дітей, як бачимо, міська влада випереджає обласну.

школа столярского1

Одеська музична школа імені Столярського

школа столярского1

Одеська музична школа імені Столярського

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Фото – Таміла Терзян

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