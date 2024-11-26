Вікна одеських пам’ятників архітектури: як їх відновлюють після обстрілів (фото)

Деякі одеські пам’ятники архітектури відновлюють швидко, інші вже багато місяців стоять із вікнами, затягнутими чорною плівкою або забитими щитами.

Але й там, де поставили нові вікна, не все гладко. Про автентичність зараз ніхто не думає – вікна змінюють на банальний металопластик, який не відповідає ідеям архітекторів, які зводили ці шедеври архітектури. Такі вікна не доповнюють будівлі, не прикрашають їх, а просто забезпечують утримання тепла, захищають від вітру і опадів.

Почнемо з житлових будинків на вулиці Гоголя. Тут ремонт пройшов за принципом: у кого з мешканців є гроші, у того є і вікна. Грошей немає – ось тобі плівка і щит ДСП від мерії. А ось школу №43 на Гоголя повністю засклили, як і розташований неподалік муніципальний дитячий садок.

Будинок учених та управління архітектури – стоять забиті. Можемо припустити, що міська влада чекає на гроші на відновлення від ЮНЕСКО.

Вікна музичної школи Столярського, яка перебуває у віданні облради, теж наполовину заколочені. У плані турботи про дітей, як бачимо, міська влада випереджає обласну.

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Фото – Таміла Терзян