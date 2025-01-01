Мэр Одессы в новогоднем поздравлении озвучил планы на 2025 год (видео)

Геннадий Труханов отметил, что несмотря на все вызовы войны, в Одессе восстанавливают разрушенные россиянами дома и социальные объекты. Продолжается ремонт ключевых транспортных развязок.

2025 год мэр объявил Годом безбарьерности в Одессе. По итогам которого, наши раненые защитники и другие люди с инвалидностью почувствуют качественные изменения в своей жизни во всех сферах: от удобства инфраструктуры до адекватного восприятия обществом.

— Отдельное важнейшее направление — забота о людях, которые нуждаются в особой поддержке. Это наши защитники, которые получили ранения на фронте, маломобильные группы населения. Мы все понимаем — количество таких людей будет расти. И для них должны быть созданы надлежащие условия.

Мы начали с упорядочения системы предоставления услуг и создания мощной реабилитационной базы. Следующий шаг — создание полноценного инклюзивного пространства, где каждый человек будет чувствовать себя комфортно», — рассказал Геннадий Труханов.

Он поблагодарил всех одесситов, кто своим трудом делал и продолжает делать наш город лучше. И отдельно — наших Защитников и Защитниц:

— Вы — те, кто дал нам возможность встретить новый год на свободной земле. Те, кому мы обязаны возможностью собраться за праздничным столом вместе с семьей. Я желаю, чтобы вы как можно скорее могли обнять своих близких. Чтобы уже следующий Новый год вы встречали дома. А над всеми нами было мирное украинское небо.