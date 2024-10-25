Одеська міськрада виділила ще 144 мільйони гривень на потреби захисників

Одеська міська рада продовжує підтримку військових, виділивши ще 144 мільйони гривень для забезпечення захисників сучасною технікою. Кошти спрямують на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби та іншого обладнання, необхідного для підвищення обороноздатності українських військових частин. Про це повідомили в міськраді під час позачергової сесії.
Зазначено, що нещодавно міськрада також виділила 15 мільйонів гривень для підтримки державної програми забезпечення харчуванням учнів молодших класів у листопаді та грудні. Це становить 30% необхідної суми, а решту – 70% – профінансує держава. Завдяки таким ініціативам місто забезпечить харчуванням усіх учнів 1-4 класів, що залишається пріоритетом соціальної політики.
Крім того, Одеська міськрада ухвалила рішення про фінансування заходів з енергомодернізації житлових будинків. Внесок міста допоможе реалізувати співфінансування за державною програмою «Енергодім», що сприятиме зниженню енергозатратності будинків та покращенню житлових умов одеситів.
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