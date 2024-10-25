Одеська міськрада виділила ще 144 мільйони гривень на потреби захисників

Зазначено, що нещодавно міськрада також виділила 15 мільйонів гривень для підтримки державної програми забезпечення харчуванням учнів молодших класів у листопаді та грудні. Це становить 30% необхідної суми, а решту – 70% – профінансує держава. Завдяки таким ініціативам місто забезпечить харчуванням усіх учнів 1-4 класів, що залишається пріоритетом соціальної політики.

Крім того, Одеська міськрада ухвалила рішення про фінансування заходів з енергомодернізації житлових будинків. Внесок міста допоможе реалізувати співфінансування за державною програмою «Енергодім», що сприятиме зниженню енергозатратності будинків та покращенню житлових умов одеситів.

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