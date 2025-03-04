Про це повідомили в Одеській ОВА та міськраді.

Унаслідок удару дронами в трьох із чотирьох районів Одеси діють аварійні відключення світла. Через пошкодження енергетичної інфраструктури було зупинено роботу трьох котелень. Наразі вони вже під’єднані до мережі і теплопостачання будинків відновлено.

Пошкоджень також зазнали житлові будинки, два приватні дитячі садки.

За кількома адресами спалахнули пожежі, які пожежники оперативно ліквідували.

Під час атаки постраждали троє людей – мешканці приватних будинків. Вони отримали осколкові поранення і переломи кінцівок. У стані середнього ступеня тяжкості їх доправили до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала в бізнес-центрі, отримала контузію.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють комунальні служби.

Від ранку буде розгорнуто оперативні штаби, де жителі постраждалих будинків зможуть оформити заяви на отримання компенсації. У місті розгортаються додаткові пункти незламності (425 уже працюють).

Як повідомили в мерії, навчальні заклади міста забезпечені теплом і світлом і працюють у штатному режимі.