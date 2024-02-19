Маленькому одеситу провели унікальну операцію – вкоротили язик

Неймовірну історію однорічного Лева та його сім’ї розповіли медики “Охматдиту” у Facebook.

Хлопчик народився з рідкісним генетичним захворюванням – синдромом Беквіта-Відемана, яке спричинило аномальний ріст язика.

“Наш синочок народився з великим язичком, разів у 5-6 більшим за язичок звичайної дитини. Генетик підтвердив у сина рідкісний синдром Беквіта – Відемана. Нам сказали, що це перша дитина в Україні з такою проблемою. А в нашому пологовому будинку – перша дитина за всю історію роботи. Уже пізніше ми дізналися, що в країні вже був малюк із таким діагнозом, тож ми другі”, – розповіла мама Олена.

Батьки Лева розповіли, що підозрювали щось недобре ще під час вагітності, коли на ультразвуковому обстеженні лікар помітив, що ще ненароджений хлопчик активно “показує язичок”. Спочатку це здавалося чимось милим, але згодом лікарі поставили страшний діагноз.

Після народження величезний язик одразу став проблемою – Лев ледь міг їсти навіть із пляшечки, а вже про тверду їжу годі було й мріяти.

Лікарі в Одесі сказали, що в Україні немає досвіду лікування таких випадків і порадили шукати допомогу за кордоном. Однак для батьків маленького Лева пощастило:

“Ми випадково опинилися у Львові в друзів і дізналися, що у Львові будуть лікарі зі США. Думали про варіант поїхати туди, а тут виявилося, що США їдуть до нас, тому швидко записалися на прийом до Центру. Так ми дізналися, що львівські лікарі допомагають дітям із найскладнішими патологіями”.

Після консультацій із зарубіжними колегами, львівські хірурги все ж таки зважилися на складну операцію з укорочення язика Лева. За словами Романа Огоновського, керівника центру, де працюють ці лікарі, вони мали певний досвід подібних операцій на пухлинах язика у дорослих пацієнтів. Але операція на дитині була унікальною.

Спільними зусиллями українські та американські хірурги провели часткову резекцію язика Лева із застосуванням найсучасніших методів. Головне завдання – не просто вкоротити язик, а зробити це так, щоб Лев знову міг їсти, дихати і розмовляти.

Операція пройшла успішно і язик Лева тепер практично нормального розміру. Уперше в житті хлопчик може легко заховати його в роті. За словами матері, Лев зараз заново вчиться всіх базових навичок.

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