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В Одесі з’явилася на світ дівчинка-богатирка з рідкісною вагою

В Одесі з’явилася на світ дівчинка-богатирка з рідкісною вагою

В одеському пологовому будинку №5 відбулася дуже рідкісна та дуже приємна подія: тут з’явилася на світ дівчинка вагою 5 кілограмів 25 грамів, при цьому пологи пройшли природним шляхом.

Про це розповіли у прес-службі мерії міста.

Пологи пройшли добре і без ускладнень. Їх приймав заслужений лікар України Володимир Лебеденко із бригадою кваліфікованих високопрофесійних спеціалістів.

Дівчинка народилася здорова. Мама з донькою почуваються добре, їх уже виписали додому.

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Плюс 123 одесити за тиждень

За даними Одеського міськздоров’я, за минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси народилося 123 маленькі українці, серед яких одна пара близнюків.

Новонароджені хлопчики отримали кількісну перевагу над дівчатами – на світ з’явився 71 маленький одесит та 52 юні одеситки.

Найбільше немовлят за тиждень побачили світ у пологовому будинку №7 – там прийняли 34 малюка.

Усі міські пологові будинки Одеси в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим.

Раніше ми розповідали, що Одеський пологовий будинок отримав нове медичне обладнання.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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