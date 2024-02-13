В Одесі з’явилася на світ дівчинка-богатирка з рідкісною вагою

В яких умовах одесити боронять Авдіївку та навіщо їм небесне око (відео) Чоловік журналістки “Одеського Життя” Віри Корольченко зараз боронить Авдіївку. Він оператор дрона – спостерігає за ворогом з неба, хоча робить це з окопів, які перетворилися на ями з брудом. Але головне інше – хлопцям дуже потрібен новий дрон, бо попередній орки збили. Без небесного ока воювати набагато складніше, навіть смерті подібно. Допоможіть хлопцям вижити. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як школяр Моня твір писав Усіх одеситів і не тільки з добрим ранком – і тих, для кого цей ранок по-справжньому добрий, і тих, для кого понеділок, на жаль, день непростий… Але і тим, і іншим не завадить прочитати наш сьогоднішній одеський анекдот для підняття настрою і зарядки позитивом на майбутній робочий тиждень. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ