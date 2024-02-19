Маленькому одесситу провели уникальную операцию — укоротили язык

Невероятную историю годовалого Льва и его семьи рассказали медики «Охматдет» в Facebook.

Мальчик родился с редким генетическим заболеванием – синдромом Беквита-Видемана, которое вызвало аномальный рост языка.

«Наш сыночек родился с большим язычком, раз в 5-6 больше язычка обычного ребенка. Генетик подтвердил у сына редкий синдром Беквита — Видемана. Нам сказали, что это первый ребенок в Украине с такой проблемой. А в нашем роддоме — первый ребенок за всю историю работы. Уже позже мы узнали, что в стране уже был малыш с таким диагнозом, так что мы вторые», — рассказала мама Елена.

Родители Льва рассказали, что подозревали что-то неладное еще во время беременности, когда на ультразвуковом обследовании врач заметил, что еще нерожденный мальчик активно «показывает язычок». Сначала это казалось чем-то милым, но впоследствии врачи поставили страшный диагноз.

После рождения огромный язык сразу стал проблемой — Лев едва мог есть даже из бутылочки, а уж о твердой пище нечего было и мечтать.

Врачи в Одессе сказали, что в Украине нет опыта лечения таких случаев и посоветовали искать помощь за границей. Однако для родителям маленького Льва повезло:

«Мы случайно оказались во Львове у друзей и узнали, что во Львове будут врачи из США. Думали о варианте поехать туда, а тут оказалось, что США едут к нам, поэтому быстро записались на прием в Центр. Так мы узнали, что львовские врачи помогают детям с самыми сложными патологиями».

После консультаций с зарубежными коллегами, львовские хирурги все же решились на сложную операцию по укорочению языка Льва. По словам Романа Огоновского, руководителя центра, где работают эти врачи, у них был определенный опыт подобных операций на опухолях языка у взрослых пациентов. Но операция на ребёнке была уникальной.

Совместными усилиями украинские и американские хирурги провели частичную резекцию языка Льва с применением самых современных методов. Главная задача – не просто укоротить язык, а сделать это так, чтобы Лев снова мог есть, дышать и разговаривать.

Операция прошла успешно и язык Льва теперь практически нормального размера. Впервые в жизни мальчик может легко спрятать его во рту. По словам матери, Лев сейчас заново учится всем базовым навыкам.

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