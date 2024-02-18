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Смерть породіллі та немовляти на Одещині: що розповіли у лікарні

Смерть породіллі та немовляти на Одещині: що розповіли у лікарні

У Татарбунарській багатопрофільній міській лікарні Одеської області розповіли подробиці нещодавньої трагедії, коли під час проведення кесаревого розтину померла породілля та її ненароджена дитина.

Про це пише у Facebook інформаційний паблік «Балта Today».

За словами гендиректора лікарні Олександра Карпенка, швидка доправила до медустанови 41-річну жінку, яка перебувала на п’ятому місяці вагітності, вранці 15 лютого.

У жінки спостерігалася висока температура, слабкість, ломота. Ймовірно, якась респіраторна вірусна інфекція викликала двостороннє запалення легень, розповів лікар.

Через деякий час стан породіллі погіршився. Сатурація впала до 80, з’явилася задишка. Її перевели до реанімації, підключили до апарату штучної вентиляції легень. У цей момент почалися судоми. Крім того, медики зафіксували падіння пульсу у плода і вирішили терміново зробити кесарів розтин, що й було зроблено. Але через 20 хвилин після операції у жінки зупинилося серце. Дитина померла ще раніше.

«На жаль, на цьому терміні вагітності плід повністю залежить від стану матері. Врятувати його за всього бажання ми не могли»,

– журиться керівник лікарні.

Попередня причина смерті вагітної – велика тромбоемболія легеневої артерії, проте точно все встановлять фахівці.

Призначено розслідування.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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