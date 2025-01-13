За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, цього дня не виключено підвищену геомагнітну активність і періоди штормової космічної погоди.

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Коли чекати магнітні бурі у січні-2025

Згідно з прогнозами дослідницького центру Meteoagent, магнітні бурі в січні варто чекати:

16-20 січня: слабка магнітна буря з К-індексом 3, проте 16 січня варто очікувати на середню магнітну бурю з К-індексом 4;

слабка магнітна буря з К-індексом 3, проте 16 січня варто очікувати на середню магнітну бурю з К-індексом 4; 21-30 січня: слабка магнітна буря з К-індексом 2;

слабка магнітна буря з К-індексом 2; 31 січня: сильна магнітна буря з К-індексом 5.

У той же час, цей прогноз може змінюватися протягом місяця.

Нагадаємо, магнітні бурі поділяють за потужністю та надають їм К-індекс – геомагнітний показник, який використовується для вимірювання рівня збурення магнітного поля Землі. Його значення допомагають оцінити інтенсивність магнітних бур та їх можливий вплив.

Так, бурі до К-індексу 4 – це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі. Бурі з показниками вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив. А при найвищих показниках (К-індекс 8 або 9) можливі полярні сяйва.

Як пережити магнітні бурі без шкоди здоров’ю

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на життя людей, особливо на тих, хто має хронічні захворювання, чутливість до змін погоди чи серцево-судинні проблеми. У деяких людей вони здатні викликати головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, важливо більше відпочивати та уникати стресових ситуацій.

У цей період рекомендується пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, а також дотримуватися легкої дієти, багатої на вітаміни та мікроелементи.

Корисно також проводити час на свіжому повітрі та уникати перевантажень. Якщо у вас є проблеми зі здоров’ям, краще проконсультуватися з лікарем.