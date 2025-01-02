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Пурпурне небо над Одещиною: причина дивовижного природного явища

Пурпурне небо над Одещиною: причина дивовижного природного явища

На заході першого дня нового року горизонти в низці міст України, зокрема й Одеської області, забарвилися в яскраві рожево-фіолетові відтінки. Це природне явище називається «пурпурне світло».

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Метеорологи з Укргідрометцентру розповіли, що таке гарне явище можна спостерігати на заході або перед сходом Сонця.

«Це відбувається через те, що сонячні промені проходять через товстий шар атмосфери, коли сонце перебуває низько над горизонтом. Частинки пилу або вологи в повітрі розсіюють короткохвильове світло, і до нас доходять довгохвильові переважно червоні та фіолетові кольори», – пояснили метеорологи.

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Таке явище часто відзначається у вологу та ясну погоду.

«Дивіться на небо під час таких моментів – це природа дарує нам свою найяскравішу палітру кольорів», – закликають фахівці.

Такі фотознімки вечірнього неба над Одещиною зробили наші читачі:

пурпурное небо

пурпурное небо

 

 

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