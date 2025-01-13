По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в этот день не исключена повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.
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Когда ждать магнитные бури в январе-2025
Согласно прогнозам исследовательского центра Meteoagent, магнитные бури в январе стоит ждать:
- 16-20 января: слабая магнитная буря с К-индексом 3, однако 16 января стоит ожидать среднюю магнитную бурю с К-индексом 4;
- 21-30 января: слабая магнитная буря с К-индексом 2;
- 31 января: сильная магнитная буря с К-индексом 5.
В то же время этот прогноз может меняться в течение месяца.
Напомним, магнитные бури разделяют по мощности и присваивают им К-индекс – геомагнитный показатель, который используется для измерения уровня возмущения магнитного поля Земли. Его значения помогают оценить интенсивность магнитных бурь и их возможное влияние.
Так, бури до К-индекса 4 – это слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле. Бури с показателями выше К-индекса 5 – это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря и ее влияние. А при самых высоких показателях (К-индекс 8 или 9) возможны полярные сияния.
Как пережить магнитные бури без ущерба для здоровья
Магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.
В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.
Полезно также проводить время на свежем воздухе и избегать перегрузок. Если у вас есть проблемы со здоровьем, то лучше проконсультироваться с врачом.