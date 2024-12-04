Магнітні бурі 4 грудня: чого чекати метеозалежним

У середу, 4 грудня, магнітних бур не очікується. За прогнозами вчених, така геомагнітна «тиша» протримається до кінця тижня.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у середу, 4 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Якщо на графіку є значення, які коливаються від 1 до 4, вони вважаються незначними і майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.
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Що потрібно робити в дні магнітних бур
- Стежити за самопочуттям: Будьте уважними до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;
- Приділити увагу здоров’ю та відпочинку. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну;
- Уникайте стресу та напруження, намагайтеся уникати ситуацій, які можуть їх викликати;
- Проведіть час на свіжому повітрі. Для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі.
- Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити ваше самопочуття.
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