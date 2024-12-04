Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі 4 грудня: чого чекати метеозалежним

Магнітні бурі 4 грудня: чого чекати метеозалежним

У середу, 4 грудня, магнітних бур не очікується. За прогнозами вчених, така геомагнітна «тиша» протримається до кінця тижня.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у середу, 4 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Якщо на графіку є значення, які коливаються від 1 до 4, вони вважаються незначними і майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.

Читайте також: Концерти, театр і вивчення мов: усе це можна відвідати в Одесі безкоштовно 3-5 грудня

Що потрібно робити в дні магнітних бур

  • Стежити за самопочуттям: Будьте уважними до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;
  • Приділити увагу здоров’ю та відпочинку. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну;
  • Уникайте стресу та напруження, намагайтеся уникати ситуацій, які можуть їх викликати;
  • Проведіть час на свіжому повітрі. Для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі.
  • Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити ваше самопочуття.

Читайте також: Незвичайний подарунок батькам, бабусям та дідусям — передплата на газету «На пенсії»: як зробити це онлайн

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk