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Магнитные бури 4 декабря: чего ждать метеозависимым

Магнитные бури 4 декабря: чего ждать метеозависимым

В среду, 4 декабря, магнитных бурь не ожидается. По прогнозам ученых, такая геомагнитная «тишина» продержится до конца недели.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в среду, 4 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

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Что нужно делать в дни магнитных бурь

  • Следить за самочувствием: Будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям, записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды;
  • Уделить внимание здоровью и отдыху. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна;
  • Избегайте стресса и напряжения, старайтесь избегать ситуаций, которые могут их вызвать;
  • Проведите время на свежем воздухе. Для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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