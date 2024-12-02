Незвичайний подарунок батькам, бабусям та дідусям — передплата на газету «На пенсії»: як зробити це онлайн

Що можна прочитати в газеті «На пенсії»

Газета «На пенсії» — це наше друковане видання, яке виходить раз на тиждень. Тут можна знайти актуальну інформацію та достовірну інформацію про:

пенсії та соціальні виплати,

комунальні послуги та тарифи,

пільги та субсидії.

Також на сторінках видання розміщуються цікаві поради для здоров’я, оригінальні кулінарні рецепти, корисні дачні лайфхаки та багато іншої потрібної інформації.

Передплату на газету «На пенсії» можна оформити за «тисячу Зеленського»

Витратити частину грошей із тисячі Зеленського можна на передплату газети «На пенсії» на 2025 рік. Причому, це можуть зробити не тільки ті, хто отримає 1000 гривень через «Укрпошту», а й ті, кому вона надійде на картку «Національний кешбек».

Як передплатити газету «На пенсії» на 2025 рік

Передплатити газету можна, як і раніше, у будь-якому зручному для вас відділенні «Укрпошти». Також легко можна оформити передплату на офіційному сайті Укрпошти, не виходячи з дому.

Передплатний індекс газети «На пенсії» — 86621.

Вартість передплати — лише 45 гривень на місяць або 540 гривень на рік. Ви можете на будь-який термін за своїм бажанням. Послуги «Укрпошти» оплачуються окремо і на поточний момент становлять 20 грн за рік.

Для передплатників «На пенсії. Одеса» — на сайті вартість за місцевим каталогом — 492 гривні та додатково оплачуються послуги «Укрпошти» в сумі 20 гривень. Передплатний індекс газети «На пенсії. Одеса» — 76385.

Як оформити передплату «На пенсії» за допомогою інтернету

Оформити передплату онлайн можна на офіційному сайті «Укрпошти» www.ukrposhta.ua, перейшовши на сторінку «На пенсії» в каталозі. Далі все просто:

1. Зазначаєте, на які місяці ви бажаєте передплатити газету.

2. Натискаєте на кнопку «Додати в кошик».

3. Перевіряєте, чи правильно ви вказали відомості для доставки і натискаєте «Оформити».

4. Вказуєте свої особисті дані: прізвище, ім’я, по батькові, поштову адресу, номер телефону та електронну адресу, на яку ви потім отримаєте лист із підтвердженням замовлення.

5. Ставите галочку, підтвердивши згоду на обробку персональних даних.

6. Натискаєте кнопку «Продовжити».

7. Перевіряєте введену інформацію та натискаєте «Оплатити».

8. Тепер у вас з’явиться можливість оплатити передплату через сервіс GPay або за допомогою банківської картки.

Як оплатити передплату на газету «На пенсії»

Щоб оплатити передплату карткою:

вказуємо тип платіжної картки,

вводимо номер картки,

обираємо термін дії картки,

натискаємо кнопку «Продовжити».

Після цього у вас з’явиться вікно переказу і в мобільний додаток вашого банку надійде прохання підтвердити платіж.

ВАЖЛИВО: під час оплати код CVV — три останні цифри на звороті картки — вводити не знадобиться, і, отже, це абсолютно безпечний платіж.

Після того як ви завершите оформляти передплату на газету «На пенсії» на електронну пошту, вказану під час реєстрації, надійдуть два документи:

квитанція про успішно проведену оплату,

абонемент на передплату з вашими даними, індексом і назвою видання, адресою доставки.

Рекомендуємо абонемент роздрукувати або окремо зберегти в електронному вигляді. Він може вам знадобиться, якщо раптом виникнуть будь-які питання щодо доставки видання.

Якщо ви не змогли знайти в розділі «Вхідні» листи із зазначеними документами, перевірте розділ «Спам». Іноді буває, що листи випадково потрапляють туди.

Ось і все, ви успішно оформили передплату, а отже, зможете й надалі отримувати актуальну та достовірну інформацію з газети «На пенсії».

Дякуємо вам за передплату!