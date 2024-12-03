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Концерти, театр та вивчення мов: все це можна відвідати в Одесі безкоштовно 3-5 грудня

Концерти, театр та вивчення мов: все це можна відвідати в Одесі безкоштовно 3-5 грудня

Зима цього року наступила за календарем. А де краще за все проводити короткі та холодні зимові дні? Звісно, там де тепло та затишно. Саме в такі місця ми запрошуємо вас завітати на концерти, зустрічі та презентації.

По-перше, це клуби з вивчення української та англійської мови. Тих, хто любить театр запрошують в Музей історії євреїв та в бібліотеку Грушевського, а любителів класичної музики в Музичну академію та Школу мистецтв імені Гілельса де молоді музиканти щиро поділяться з вами своїми творчими здобутками.

Що: Онлайн фестиваль зимового читання
Де: Онлайн
Коли: 3-8 грудня
афишаЩо: Англійський розмовний клуб
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 3 грудня, 11:00
афиша
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 3 грудня, 13:30
афишаЩо: Презентація альманаха «Дерибасівська – Рішельєвська»
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 3 грудня, 15:00
афишаЩо: Концерт «Зимова казка мелодій»
Де: Футуристів 1, Музична школа ім Гілельса
Коли: 3 грудня, 15:00
афишаЩо: Концерт фортепіанних ансамблів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 3 грудня, 17:00
афиша
Що: American English Club
Де: Онлайн
Коли: 4 грудня, 17:00
Реєстрація
афишаЩо: Концерт студентів Музичної академії
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 4 грудня, 18:00
афишаЩо: Англійський розмовний клуб
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 5 грудня, 11:00
афишаЩо: Читака пʼєси «Антоніна»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 5 грудня, 15:00
афишаЩо: Про фундатора одеської пантоміми
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 5 грудня, 18:00
афишаЩо: Розмовний клуб із Френком Хікі
Де: Грецька 1-а, America House Odesa
Коли: 5 грудня, 18:30
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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