Лже-глава Одеської ОВА вимагає гроші у довірливих громадян

Про це Кіпер пише у своєму Телеграм-каналі.

«Від мого імені зловмисники розсилають фальшиві повідомлення з вимогою переказу коштів. Закликаю вас не піддаватися на ці провокації! – йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що всі подібні випадки ретельно фіксуються, і матеріали вже передані правоохоронним органам для подальшого розслідування.

Як повідомляло «Одеське життя», поліція перевірила понад дві тисячі закладів по всій Україні, які отримали анонімні листи про замінування їхніх будівель 14 жовтня. Усі вони виявилися хибними.

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