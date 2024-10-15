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Лже-глава Одеської ОВА вимагає гроші у довірливих громадян

Лже-глава Одеської ОВА вимагає гроші у довірливих громадян

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попереджає мешканців Одеси та області: у мережі з’явилися шахраї, які від його імені вимагають переказу грошей нібито з метою благодійної допомоги.

Про це Кіпер пише у своєму Телеграм-каналі.

«Від мого імені зловмисники розсилають фальшиві повідомлення з вимогою переказу коштів. Закликаю вас не піддаватися на ці провокації! – йдеться у повідомленні.

Шахраї діють від імені глави ОВА

Він також зазначив, що всі подібні випадки ретельно фіксуються, і матеріали вже передані правоохоронним органам для подальшого розслідування.

Як повідомляло «Одеське життя», поліція перевірила понад дві тисячі закладів по всій Україні, які отримали анонімні листи про замінування їхніх будівель 14 жовтня. Усі вони виявилися хибними.

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