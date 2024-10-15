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В адмінбудівлях по всій Україні шукали вибухівку: надійшло понад 2 тисячі викликів

В адмінбудівлях по всій Україні шукали вибухівку: надійшло понад 2 тисячі викликів

Поліція перевірила понад дві тисячі закладів по всій Україні, які отримали анонімні листи про замінування їхніх будівель учора, 14 жовтня. Усі вони виявилися неправдивими.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

У понеділок по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надійшли анонімні листи про мінування.

У Нацполіції встановили, що переважна їх більшість надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, переважно це інформація про мінування адмінбудівель.

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мінування

«Такі повідомлення – це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних і правоохоронних органів», – зазначають правоохоронці.

Утім, ще 2022 року в Національній поліції України розроблено та затверджено «Алгоритм реагування органів і підрозділів поліції на масові повідомлення про загрозу вибуху», яким суттєво підвищено роль оперативної складової, у т. ч. застосування підрозділів кіберполіції та кримінального аналізу, під час відпрацювання таких повідомлень.

За фактом завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушено кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують, що за неправдиве повідомлення про «мінування» передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 8 років.

 

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