Лже-глава Одесской ОВА вымогает деньги у доверчивых граждан

Об этом Кипер пишет в своем Телеграм-канале.

«От моего имени злоумышленники рассылают фальшивые сообщения с требованием перевода средств. Призываю вас не поддаваться этим провокациям!» – сказано в сообщении.

Он также отметил, что все подобные случаи тщательно фиксируются, и материалы уже переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Как сообщала «Одесская жизнь», полиция проверила более двух тысяч заведений по всей Украине, которые получили анонимные письма о заминировании их зданий 14 октября. Все они оказались ложными.

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