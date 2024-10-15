Новости Одессы и Одесской области

Лже-глава Одесской ОВА вымогает деньги у доверчивых граждан

Лже-глава Одесской ОВА вымогает деньги у доверчивых граждан

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупреждает жителей Одессы и области: в сети появились мошенники, которые от его имени требуют перевода денег якобы с целью благотворительной помощи.

Об этом Кипер пишет в своем Телеграм-канале.

«От моего имени злоумышленники рассылают фальшивые сообщения с требованием перевода средств. Призываю вас не поддаваться этим провокациям!» – сказано в сообщении.

Мошенники действуют от лица главы ОВА

Он также отметил, что все подобные случаи тщательно фиксируются, и материалы уже переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Как сообщала «Одесская жизнь», полиция проверила более двух тысяч заведений по всей Украине, которые получили анонимные письма о заминировании их зданий 14 октября. Все они оказались ложными.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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