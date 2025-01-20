Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, три одеситки віком від 19 до 23 років під кураторством співробітника фсб рф збирали інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та важливих інфраструктурних об’єктів в Одесі. Їх затримали в червні 2024 року.

Слідство встановило, що організаторкою агентурної мережі виявилася 23-річна місцева жителька. До злочинної діяльності вона залучила двох своїх подруг, які власноруч написали куратору заяви про працевлаштування у ФСБ РФ.

Упродовж кількох місяців трійця збирала та надсилала через месенджер текстові повідомлення, фото- і відеофайли та скріншоти Google Maps з місцями дислокації підрозділів ЗСУ, ТЦК, госпіталів і ППО.

За свою «роботу» вони встигли отримати по 500 доларів США.

Читайте також: В Одесі дівчина в перуці та двоє військових розвідували розташування систем ППО

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох учасниць агентурної мережі за фактом державної зради за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Вони перебувають під вартою.

Третя учасниця вже відбуває покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Суд призначив їй більш м’яке покарання з урахуванням щирого каяття та вчинення злочину у стані вагітності.