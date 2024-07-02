В Одесі дівчина в перуці та двоє військових розвідували розташування систем ППО

В Одесі дівчина в перуці та двоє військових розвідували розташування систем ППО

СБУ затримала двох військових та їхню спільницю, які за завданням російської спецслужби розвідували локації систем ППО в Одесі. Для конспірації агентка міняла перуки.

Про це 2 липня повідомляє СБУ.

Агенти ФСБ систематично об’їжджали Одесу та прилеглі території для збору інформації. У разі виявлення “потрібних” об’єктів вони приховано фотографували їх і позначали відповідні геолокації на Google-картах.

Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових відеокамер на території морського порту Одеси.

Для конспірації спільники переміщалися на таксі, а дівчина маскувала зовнішність за допомогою перук.

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СБУ знешкодила агентів фсб в Одесі

Служба безпеки України затримала військових-шпигунів, коли вони фотографували військовий об’єкт.

СБУ знешкодила агентів фсб в Одесі

А одеситку-агентку шпигунського осередку затримали в її власному будинку після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони спеціально придбали та користувалися виключно для комунікації з ворожими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили шпигунам про підозру в державній зраді підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу.

Раніше в Одесі затримали співробітника СБУ, який розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одеської області.

 

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