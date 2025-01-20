Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Напомним, три одесситки в возрасте от 19 до 23 лет под кураторством сотрудника фсб рф собирали информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и важных инфраструктурных объектов в Одессе. Их задержали в июне 2024 года.

Следствие установило, что организатором агентурной сети оказалась 23-летняя местная жительница. К преступной деятельности она привлекла двух своих подруг, которые собственноручно написали куратору заявления о трудоустройстве в ФСБ РФ.

В течение нескольких месяцев троица собирала и отправляла через мессенджер текстовые сообщения, фото- и видеофайлы и скриншоты Google Maps с местами дислокации подразделений ВСУ, ТЦК, госпиталей и ПВО.

За свою «работу» они успели получить по 500 долларов США.

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В суд направлен обвинительный акт в отношении двух участниц агентурной сети по факту государственной измены по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины. Они находятся под стражей.

Третья участница уже отбывает наказание в виде 8 лет лишения свободы. Суд назначил ей более мягкое наказание с учетом искреннего раскаяния и совершение преступления в состоянии беременности.