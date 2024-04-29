Комунальники знайшли спосіб “освітлити” воду в ставках парку Перемоги

Для того, щоб усунути брудно-коричневий відтінок води, у ставки додали велику кількість одноклітинної водорості хлорели.

Про це розповів директор КП “Сервісний центр” Зураб Шонія.

“Це біофлора, яка має виправити ситуацію. Колір уже дещо змінився, але все стане зрозуміло, коли потеплішає і процеси активізуються. Треба трохи почекати”, – зазначив Зураб Шонія.

За його словами, радикально розв’язати проблему можна було б спуском води та комплексним очищенням ставків, однак це коштує дуже дорого і, як то кажуть, невчасно.

“Востаннє чистили вісім років тому, вивезли майже триста машин листя з дна, це дуже дорого, зараз триває війна і люди навряд чи зрозуміють таке витрачання коштів”, – наголосив посадовець.

Нагадаємо, у березні вода в ставках парку Перемоги набула коричневого відтінку. У мерії тоді повідомили, що причинами змін можуть бути як природні процеси, так і навмисне завдання шкоди. Первинний аналіз води не виявив якихось разючих змін у її складі та запевнили, що вона безпечна. Однак відвідувачі парку повідомляють і викладають у соцмережах фотографії загиблих черепах і риб.

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