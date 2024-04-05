Коричнева вода в одеському парку Перемоги може бути небезпечною, – біолог (відео, доповнено)

Про це розповів хімік-біолог, голова ГО “Зелений лист” Владислав Балинський, повідомляє видання Новини.LIVE.

За словами Владислава Балинського, раннє цвітіння в парку Перемоги, найімовірніше, пов’язане з теплою погодою в зимовий період і нестачею кисню в ставку. До того ж проблемою є засмічення водойми органічними відходами.

“Листя, яке падає з дерев, або сміття, яке можуть кидати люди, і багато хліба – це все формує донні відкладення, які насичені органікою. Здебільшого, це сполуки азоту, фосфору та сірки. Вони є харчовим живильним середовищем для багатьох одноклітинних водоростей” , – прокоментував еколог.

Фахівець зауважив, що таке явище досить масове, а з підвищенням температури цвітіння ставатиме інтенсивнішим. Попри те, що в КП “Сервісний центр” наголосили на абсолютній безпечності води, це явище є доволі небезпечним як для мешканців водойми, так і для людей.

Такі цвітіння можуть призводити до заморних процесів – коли живі організми залишаються без кисню. Найчастіше динофлагеляти викликають токсичні цвітіння, і тоді у водне середовище виділяються токсичні речовини. Вони можуть викликати алергічні реакції на прояви шкіри людей у вигляді дерматозів, отруєнь”, – сказав Владислав Балинський.

Еколог зазначає, що рибу з водойми в жодному разі не можна вживати, адже через стан води вона може бути небезпечною для людини.

За словами еколога, штучний ставок не може існувати без належного людського втручання. Так, подібним водоймам необхідне регулярне чищення та збільшення припливу прісної води. Крім того, є і більш агресивні методи боротьби з цвітінням води.

“Є способи швидшої боротьби – з використанням альгіцидів. Це речовини, що гальмують ріст і розвиток одноклітинних водоростей. Як, наприклад, антибіотики. Інший спосіб – використання мікробіологічних препаратів. Від них ефект буде більш тривалим” , – зазначив фахівець.

Владислав Балинський розповів, що точну інформацію про збудників цвітіння можуть дати тільки фахівці.

“Щоб визначити, що за організми спричиняли цвітіння, необхідно звернутися до УкрНЦЕМ або Інституту біології Чорного моря. Вони зможуть точно назвати, яка причина таких процесів”, – сказав він.

Раніше в департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради розповіли “Одеському Життю”, що від початку війни в 2022 році у ставках повністю не міняли воду.

Вода подається з неглибокої свердловини і циркулює там по колу. І через це у водойми можуть потрапляти пісок і глина. Однак аналізи води засвідчили, що її якість залишається нормальною, незначне перевищення показників має місце лише за вмістом марганцю та кальцію.

При цьому в департаменті запевнили, що вода є небезпечною і для людей і для тварин, які мешкають в ставках.