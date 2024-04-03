Чому вода в ставках парку Перемоги стала коричневого кольору?

Наслідки теплої зими

В департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради розповіли, що декілька років у ставках повністю не змінювали воду, яка циркулює там по колу. Вода подається з неглибокої свердловини і тому до водойм можуть потрапляти пісок та глина. Крім того, зима була теплою, і ставки добре не промерзли. Тому донні відклади та мікроорганізми, які мали б загинути взимку, але вижили, дещо змінили колір води.

Читайте також: Парк Перемоги: після прильоту і березневої зливи (фоторепортаж)

Аналізи води довели, що її якість залишається нормальною, незначне перевищення показників має місце лише за вмістом марганцю та кальцію.

“Окрім щоденних заходів з утримання гідротехнічного комплексу, додатково щороку фахівці КП “Сервісний центр” проводять відбір проб води для дослідження, щоб переконатися в її відповідній якості. Цьому питанню приділяється багато уваги.

За результатами цьогорічної перевірки якості води було встановлено, що вона абсолютно безпечна, усі показники якості природної води в нормі. На сьогодні достеменно невідомо чим або ким спричинені зміни кольору та запаху води, джерела змін можуть бути як природні процеси так і навмисне нанесення шкоди”, – прокоментували ситуацію в мерії.

Отже, турбуватися про черепах, які ще сплять, не треба. За деякий час вода матиме свій звичний колір. І у водоймах, як завжди, добре почуватимуться всі місцеві мешканці – риби, птахи та черепахи.