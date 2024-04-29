Коммунальщики нашли способ «осветлить» воду в прудах парка Победы

Для того, чтобы устранить грязно-коричневый оттенок воды, в пруды добавили большое количество одноклеточной водоросли хлореллы.

Об этом рассказал директор КП «Сервисный центр» Зураб Шония.

«Это биофлора, которая должна исправить ситуацию. Цвет уже несколько изменился, но все станет понятно, когда потеплеет и процессы активизируются. Надо немного подождать», — отметил Зураб Шония.

По его словам, радикально решить проблему можно было бы спуском воды и комплексной очисткой прудов, однако это стоит очень дорого и, как говорится, не вовремя.

«Последний раз чистили восемь лет назад, вывезли почти триста машин листвы со дна, это очень дорого, сейчас идет война и люди вряд ли поймут такое расходование средств», — подчеркнул чиновник.

Напомним, в марте вода в прудах парка Победы приобрела коричневый оттенок. В мэрии тогда сообщили, что причинами изменений могут быть как естественные процессы, так и умышленное нанесение вреда. Первичный анализ воды не выявил каких-то разительных изменений в ее составе и заверили, что она безопасна. Однако посетители парка сообщают и выкладывают в соцсетях фотографии погибших черепах и рыб.

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