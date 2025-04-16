Подробиці справи повідомили у Національному бюро розслідувань України (НАБУ).

Колишній заступник керівника Офісу Президента (2019-2024 рр.) обрав саме Одещину для легалізації незаконно отриманих мільйонів. За даними НАБУ та САП, посадовець звів елітні будинки в рекреаційній зоні області, використавши гроші, отримані у вигляді хабара.

За даними слідства, ексчиновник незаконно отримав готівку та вирішив «відмити» її через будівництво приватних котеджів загальною площею понад 300 кв. м.

Для цього він передав майже 6,5 млн грн компанії, яка володіла ділянкою землі на березі моря. Спершу об’єкти оформили на цю компанію, а після того як фігуранту вручили підозру у травні 2024 року, – переписали на довірену особу.

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Частину цих коштів, за даними НАБУ, чиновник отримав у вигляді хабара. У 2022 році власник однієї з будівельних компаній запропонував йому «винагороду» у вигляді робіт та послуг на суму $100 тис. в обмін на сприяння в тендері. За допомогою колишнього посадовця Антимонопольний комітет скасував результати попереднього конкурсу, а новий виграла саме компанія-ініціатор.

За даними українських ЗМІ, тут йдеться про Андрія Смірнова. В березні 2024 року президент Зеленський звільнив його з посади заступника голови власного офісу. В травні того ж роки проти нього були висунуті звинувачення у незаконному збагаченні на суму понад 15,7 млн грн.

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