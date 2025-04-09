Про це повідомляє Національна служба здоров’я України.

Крім Одеської лікарні № 11, перевірки відбудуться у ще п’яти медзакладах країни.

Підставою моніторингу стали результати аналізу даних і звітів, які зафіксували аномально низькі витрати на забезпечення пацієнтів безоплатними лікарськими засобами та медвиробами під час лікування гострого інсульту з використанням ендоваскулярних втручань.

Для перевірки забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медвиробами під час гострого мозкового інсульту було обрано саме ендоваскулярні втручання, оскільки в кожному випадку пацієнти мають бути безоплатно забезпечені специфічними дороговартісними медичними виробами.

«З огляду на високу вартість медвиробів, порушення щодо їхнього безоплатного забезпечення видається найбільш вірогідним», – зазначили в Нацслужбі.

Повідомляється, що НСЗУ висвітлюватиме перебіг і результати позапланового моніторингу й надалі.

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