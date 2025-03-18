За даними видання, Корольова підозрюють у вимаганні грошей від керівництва одеського Палацу спорту. Відповідну заяву написав його директор Євген Філонов та голова Одеської облради Григорій Діденко.

Раніше видання «Думська» повідомило, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, що затримання проводили співробітники Національного антикорупційного бюро.

За даними джерел, Марат Корольов проходить обшуки, а завтра йому планують вручити підозру.

Сам депутат опублікував відео, зняте в його робочому кабінеті, де, за його словами, щойно закінчилася нарада. Там же знаходилися і помічники Корольова.

«Ми на робочому місці, подивилися декілька десятків різноманітних фейкових новин, де було різне сказано… Ми на роботі, ми працюємо, робимо все можливе для того, щоб мешканці Приморського району почували себе добре, вирішуємо всі проблеми та питання», – каже на відео голови Приморської адміністрації.

Крім того, він порадив місцевим Телеграм-каналам «давати новини, які є не екшеном, а справжніми новинами».

Нещодавно ми писали про затримання головного архітектора Одеси Марата Касимова, його підозрюють в отриманні хабара у 2000 доларів.

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